Prezzi carburante sopra i 2 euro a Napoli: come pecore abbiamo smesso anche di lamentarci

I prezzi del carburante a Napoli, come in gran parte d’Italia aumentano sempre di più, oggi si arriva a sfiorare i 2 euro a litro. In molte zone della Campania con il self service si riesce a spuntare il prezzo di 1,95 euro al litro, mentre il servito è arrivato anche sopra i 2 euro. Una situazione che sta diventando insostenibile, tanto che nemmeno l’intervento del governo con il taglio delle accise è servito a dare una mitigazione consistente ai prezzi.

Eppure la vita sembra scorrere normale, mentre a Livigno, paese senza iva e accise, i prezzi del carburante oggi sono in media su 1,50 euro per litro. Nessuno più sembra nemmeno indignarsi per l’ascesa dei prezzi della benzina che diventa inesorabile e senza alcun freno.

Napoli i prezzi carburante oggi

Solo qualche mese fa ci fu almeno un minimo di protesta da parte di trasportatori e pescherecci per il prezzo di benzina diesel, si cominciava a sentire una sorta di dissenso popolare. Oggi invece il carburante a Napoli costa più di 2 euro, ma a nessuno sembra importare nulla. C’è grandissima sfiducia nelle istituzioni, c’è totalmente mancanza di sintonia con chi ci governa e questo senza alcun dubbio non fa nemmeno venire voglia di protestare. Ma di certo la situazione sta diventando estremamente allarmante, anche perché ogni giorno i prezzi di benzina e diesel crescono ed il popolo, come tante pecore, non fa altro che subire passivamente. Fino a quando sarà tollerabile un andamento simile? Fino a quando si potranno accettare gli aumenti di carburante che influiscono anche su quello che compriamo ogni giorno, come gli alimenti e l’energia elettrica? Non si capisce cosa altro debba accadere per far sentire la propria voce, in maniera pacifica, ma costante, per chiedere di poter vivere e non solo sopravvivere in questo mondo dominato dal denaro.