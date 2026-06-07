Prevenzione: la chiave per combattere le malattie cardiovascolari e proteggere il tuo cuore

Gvm Care & Research si impegna a promuovere la salute del cuore con un’iniziativa all’avanguardia a Napoli

A cura di Gianni Vigoroso, sabato 6 giugno 2026 | 12:02

Tre Giorni di Screening Cardiologici Gratuiti a Napoli

Dal 11 al 13 giugno 2026, Napoli sarà al centro dell’attenzione per un’importante iniziativa di salute promossa da Gvm Care & Research. In occasione del congresso scientifico internazionale Mics 2026 – Minimally Invasive & Catheter Solutions, esperti mondiali nel campo delle cure cardiovascolari si riuniranno nella città partenopea. Ma non solo: Gvm Care & Research porta la salute dei cuori dei cittadini direttamente sul Lungomare di Napoli attraverso l’Advanced Mobile Clinic. Questa clinica mobile offrirà screening cardiologici gratuiti a tutta la popolazione.

La clinica mobile di Gvm Care & Research sarà operativa dalle ore 9.00 alle 20.00. L’accesso agli screening è totalmente gratuito e non è richiesta alcuna prenotazione. I cittadini potranno effettuare elettrocardiogramma (ECG), consulti cardiologici e analisi del profilo lipidico, una straordinaria opportunità per monitorare la propria salute e identificare potenziali fattori di rischio.

Un Incontro tra Salute e Cittadini

Questa iniziativa ha un forte valore sociale, puntando a rendere la sanità più accessibile e vicina alla cittadinanza. L’obiettivo di Gvm Care & Research è promuovere una cultura della prevenzione, considerata fondamentale per il benessere della comunità. Il professor Giuseppe Speziale, Vice Presidente di Gvm Care & Research e Presidente del Mics, sottolinea l’importanza di tale iniziativa, affermando: “Portare la prevenzione vicina alle persone è cruciale per promuovere la cultura della salute cardiovascolare”.

Le malattie cardiovascolari continuano a rappresentare la prima causa di morte a livello globale, con oltre 20 milioni di decessi ogni anno. Un’adeguata diagnosi precoce e la gestione di fattori di rischio modificabili possono ridurre significativamente l’incidenza di queste patologie.

Il dottor Antonio Rainone, direttore generale della Clinica Montevergine di Mercogliano, ha commentato l’importanza di questa iniziativa. “Portiamo la nostra esperienza cardiologica alla comunità, perché ascoltare il proprio cuore è il primo passo per proteggerlo. Scendere in piazza con questa clinica mobile significa intercettare i fattori di rischio prima che si trasformino in patologie gravi. Un semplice elettrocardiogramma o un consulto tempestivo possono fare la differenza”.

Un Impegno Continuo per la Prevenzione

La collaborazione con la Mitral Academy per il congresso Mics 2026 pone ulteriormente in risalto l’impegno di Gvm Care & Research nell’affrontare le problematiche legate alle malattie cardiovascolari. Durante le tre giornate, i partecipanti avranno l’opportunità di discutere le ultime frontiere della medicina cardiovascolare. È un’occasione imperdibile per imparare, confrontarsi e implementare strategie pratiche per migliorare la salute del cuore.

Gvm Care & Research non si limita a questa iniziativa, ma continua a sviluppare programmi e servizi dedicati alla salute cardiovascolare. La prevenzione, infatti, è il fondamento di un’eccellente assistenza sanitaria. In quest’ottica, la clinica mobile rappresenta uno strumento significativo per raggiungere persone che potrebbero non avere accesso tempestivo ai servizi sanitari tradizionali.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale di Gvm Care & Research [qui](https://www.gvmnet.it) e consultare le opportunità offerte dalla clinica mobile durante le tre giornate a Napoli. La salute del cuore è un tema che riguarda tutti e ogni passo è fondamentale per spostare l’attenzione verso una vita più sana.

Un Appello alla Cittadinanza

Infine, è importante che ogni cittadino si prenda cura della propria salute. Partecipare a screening gratuiti come quelli offerti da Gvm Care & Research può aiutare a prevenire potenziali problemi cardiaci. La salute non è un privilegio, ma un diritto di tutti, e iniziative come questa rappresentano una straordinaria opportunità per rafforzare la cultura della salute. Riempire il Lungomare di Napoli di vita e consapevolezza è l’obiettivo finale.

Unisciti a noi dal 11 al 13 giugno per mettere il tuo cuore in primo piano. La prevenzione può salvare vite.

Fonte: Gvm Care & Research, Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

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