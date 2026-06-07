A Napoli si inaugura un’avventura tra pirati, principesse e treni magici. Scopri di più!

Edenlandia: Un Regno di Fiabe a Napoli

A partire da sabato 6 e per tutti i weekend di giugno 2026, il famoso parco divertimenti Edenlandia di Napoli si trasforma in un incantevole regno da fiaba, popolato da pirati e principesse. Questa iniziativa promette di stupire e incantare non solo i più piccoli ma anche i genitori, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile per tutta la famiglia.

Magiche Avventure: Pirati e Principesse

Il parco di Fuorigrotta, celebre meta di svago per i napoletani, si prepara ad accogliere decine di attori e attrici che porteranno in vita i personaggi delle favole più amate. All’ingresso, così come online, i piccoli visitatori potranno scegliere il proprio team preferito: la Ciurma dei Pirati o il Regno delle Principesse. Questa scelta personalizza ulteriormente l’esperienza, rendendola ancora più coinvolgente e divertente.

Tutti i bambini riceveranno delle sacche personalizzate contenenti il Kit Avventura, che include dobloni, gemme preziose, cappelli e coroncine. Inoltre, le truccatrici del parco saranno pronte a trasformare i piccoli visitatori in veri e propri pirati o principesse, permettendo di vivere appieno il tema dell’evento. L’atmosfera fiabesca sarà amplificata dal famoso trenino per le principesse e dal mitico galeone dei pirati, dove gli ospiti avranno l’opportunità di immergersi in storie avvincenti accanto ai personaggi dal vivo, da Capitan Uncino a Spugna, dal Corsaro Nero a Cenerentola.

Dalle ore 15 alle 20, i visitatori verranno accompagnati nelle varie attrazioni dai personaggi viventi, che offriranno momenti di gioco e interazione. Potranno anche scattare foto e selfie che saranno stampati e conservati come ricordo di una giornata così speciale. Non mancheranno momenti di spettacolo, con esibizioni dedicate su un palco centrale, dove le attrici-principesse porteranno in scena brevi performance, offrendo intrattenimento e magia a tutti i presenti.

Per chi prenota il biglietto online, ci sarà un’offerta vantaggiosa: un adulto avrà accesso gratuito alle attrazioni come accompagnatore di un bambino. Questo rende l’esperienza ancora più accessibile, permettendo a famiglie di godere appieno di tutte le attività senza pensare a spese aggiuntive. Durante i weekend, vengono organizzati momenti di grande sorpresa, come una cena-spettacolo, offrendo l’opportunità di condividere un pasto in compagnia dei beniamini delle fiabe.

Biglietti e Opzioni di Prenotazione

I biglietti per vivere questa magica avventura sono già disponibili per l’acquisto sulla piattaforma dedicata di Edenlandia. Il costo del biglietto è di 10 euro e include il Kit Avventura (scegliendo tra pirati o principesse), con una sacchetta tematizzata, laccetto personalizzato, cappello pirata o coroncina da principessa, e l’ingresso all’attrazione experience con attori. Inoltre, il pacchetto prevede anche una foto finale e una sorpresa conclusiva, insieme all’ingresso gratuito per un adulto accompagnatore.

Edenlandia continua a stupire i propri visitatori, offrendo eventi sempre più coinvolgenti e immersivi. Con questo evento dedicato a pirati e principesse, il parco di Napoli si conferma come una delle mete più affascinanti per una giornata in famiglia. Non resta che prepararsi a vivere una fantastica avventura!

Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il sito ufficiale di Edenlandia: Edenlandia.

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