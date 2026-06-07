7 Giugno 2026

A Napoli si inaugura un’avventura tra pirati, principesse e treni magici. Scopri di più!

Anna Gaia Cavallo 7 Giugno 2026
principesse-cenerentola.jpg

Edenlandia: Un Regno di Fiabe a Napoli

A partire da sabato 6 e per tutti i weekend di giugno 2026, il famoso parco divertimenti Edenlandia di Napoli si trasforma in un incantevole regno da fiaba, popolato da pirati e principesse. Questa iniziativa promette di stupire e incantare non solo i più piccoli ma anche i genitori, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile per tutta la famiglia.

Magiche Avventure: Pirati e Principesse

Il parco di Fuorigrotta, celebre meta di svago per i napoletani, si prepara ad accogliere decine di attori e attrici che porteranno in vita i personaggi delle favole più amate. All’ingresso, così come online, i piccoli visitatori potranno scegliere il proprio team preferito: la Ciurma dei Pirati o il Regno delle Principesse. Questa scelta personalizza ulteriormente l’esperienza, rendendola ancora più coinvolgente e divertente.

Tutti i bambini riceveranno delle sacche personalizzate contenenti il Kit Avventura, che include dobloni, gemme preziose, cappelli e coroncine. Inoltre, le truccatrici del parco saranno pronte a trasformare i piccoli visitatori in veri e propri pirati o principesse, permettendo di vivere appieno il tema dell’evento. L’atmosfera fiabesca sarà amplificata dal famoso trenino per le principesse e dal mitico galeone dei pirati, dove gli ospiti avranno l’opportunità di immergersi in storie avvincenti accanto ai personaggi dal vivo, da Capitan Uncino a Spugna, dal Corsaro Nero a Cenerentola.

Dalle ore 15 alle 20, i visitatori verranno accompagnati nelle varie attrazioni dai personaggi viventi, che offriranno momenti di gioco e interazione. Potranno anche scattare foto e selfie che saranno stampati e conservati come ricordo di una giornata così speciale. Non mancheranno momenti di spettacolo, con esibizioni dedicate su un palco centrale, dove le attrici-principesse porteranno in scena brevi performance, offrendo intrattenimento e magia a tutti i presenti.

Per chi prenota il biglietto online, ci sarà un’offerta vantaggiosa: un adulto avrà accesso gratuito alle attrazioni come accompagnatore di un bambino. Questo rende l’esperienza ancora più accessibile, permettendo a famiglie di godere appieno di tutte le attività senza pensare a spese aggiuntive. Durante i weekend, vengono organizzati momenti di grande sorpresa, come una cena-spettacolo, offrendo l’opportunità di condividere un pasto in compagnia dei beniamini delle fiabe.

Biglietti e Opzioni di Prenotazione

I biglietti per vivere questa magica avventura sono già disponibili per l’acquisto sulla piattaforma dedicata di Edenlandia. Il costo del biglietto è di 10 euro e include il Kit Avventura (scegliendo tra pirati o principesse), con una sacchetta tematizzata, laccetto personalizzato, cappello pirata o coroncina da principessa, e l’ingresso all’attrazione experience con attori. Inoltre, il pacchetto prevede anche una foto finale e una sorpresa conclusiva, insieme all’ingresso gratuito per un adulto accompagnatore.

Edenlandia continua a stupire i propri visitatori, offrendo eventi sempre più coinvolgenti e immersivi. Con questo evento dedicato a pirati e principesse, il parco di Napoli si conferma come una delle mete più affascinanti per una giornata in famiglia. Non resta che prepararsi a vivere una fantastica avventura!

Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il sito ufficiale di Edenlandia: Edenlandia.

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

chiesa-san-nicola-pistaso.jpg

Notte delle Chiese a Napoli: magie, percorsi affascinanti e spettacoli nei luoghi sacri.

Anna Gaia Cavallo 7 Giugno 2026
news429653.jpg

Emergenza a Procida: cinque persone salvate da una barca in pericolo di affondamento.

Anna Gaia Cavallo 7 Giugno 2026
carabinieri.jpg

Fidanzata tenuta prigioniera nel Napoletano: salvata dopo urla e pianti disperati.

Anna Gaia Cavallo 7 Giugno 2026
gammapod-pascale.jpg

A Napoli debutta una radioterapia innovativa: combatti i tumori in sole 5 sedute.

Anna Gaia Cavallo 7 Giugno 2026
news429606.jpg

Il sindaco Vicinanza: “Sosteniamo la Juve Stabia e il nostro assessore Guerri”

Anna Gaia Cavallo 7 Giugno 2026
news429612.jpg

Prevenzione: la chiave per combattere le malattie cardiovascolari e proteggere il tuo cuore

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026
conferenza-stampa-quattro-altari-festa-2026.jpg

Quattro Altari 2026, Mennella: “Una festa coinvolgente, chi è di Torre la vive intensamente.”

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026
news429617.jpg

Scoperta a casa: carabinieri trovano armi giocattolo, blitz sorprendente.

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026
carabinieri-scientifica.jpg

Litigio per rifiuti nel Napoletano: Salvatore, 46 anni, ucciso dai vicini.

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026
news429618.jpg

Quattro arresti per otto rapine a danno di cittadini bengalesi da parte dei carabinieri.

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026
spiaggia-rotonda-diaz.jpeg

Riapre la spiaggia attrezzata di Napoli: ombrelloni, sedie, docce e servizi gratuiti.

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026
news429621.jpg

Boscotrecase: due arresti per l’omicidio, indagini in corso da parte dei carabinieri.

Anna Gaia Cavallo 6 Giugno 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-06-07 091522

Il Mattino: “Napoli, Rizzetta esce allo scoperto: «Parliamo da sei mesi». Ma De Laurentiis non apre alla cessione”

redazione 7 Giugno 2026
chiesa-san-nicola-pistaso.jpg

Notte delle Chiese a Napoli: magie, percorsi affascinanti e spettacoli nei luoghi sacri.

Anna Gaia Cavallo 7 Giugno 2026
Max-Allegri-grin.jpg

Gazzetta dello Sport: “Napoli, assalto a Gila”

redazione 7 Giugno 2026
news429653.jpg

Emergenza a Procida: cinque persone salvate da una barca in pericolo di affondamento.

Anna Gaia Cavallo 7 Giugno 2026
Screenshot 2026-06-07 081438

Tuttosport: “Lavezzi incorona Allegri: «È un vincente, farà bene al Napoli»”

redazione 7 Giugno 2026
@media(max-width:640px){ #gfp-sticky-footer .gfp-sf-google-text{display:none;} #gfp-sticky-footer .gfp-fmt-input{width:130px!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-desktop{display:none!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-mobile{display:inline!important;} }