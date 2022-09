Politano, il medico del Napoli: “Tanto dolore, ecco la diagnosi ed il recupero”

Inoltre, Canonico, ha proseguito: “Il nostro fisioterapista collabora anche con la selezione italiana. La caviglia sta migliorando giorno per giorno, vedremo nei prossimi giorni sul campo, anche perché il calciatore ha delle caratteristiche specifiche”.

“Stamattina mi hanno girato un titolo: “Politano bersagliato dagli infortuni”, ma in realtà è una inesattezza, anche perché non ha avuto altri infortuni in passato”. Conclude così il medico sociale della Società Sportiva Calcio Napoli Canonico che risponde al titolo di un giornale che ha espresso tali parole su Matteo Politano. Probabilmente l’ex Inter e Sassuolo non giocherà contro il Torino ed ora bisogna capire se riuscirà a recuperare contro l’Ajax o la Cremonese.