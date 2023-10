Pjanic Ignora il Napoli nella Corsa allo Scudetto: Le Sue Dichiarazioni Scatenano Polemiche

Miralem Pjanic, ex giocatore della Juventus e attualmente al Sharjah, snobba il Napoli nella lotta per lo Scudetto, dichiarando che le favorite sono Inter, Milan e Juventus.

Miralem Pjanic, ex stella della Juventus e ora in forza allo Sharjah, ha acceso i riflettori su di sé con delle dichiarazioni fatte ai microfoni di SportMediaset. Parlando della corsa allo scudetto in Serie A, il centrocampista ha elencato l’Inter, il Milan e la Juventus come le squadre favorite, tralasciando completamente il Napoli.

Pjanic ha detto: “Scudetto? Le favorite sono le solite, non si può dire che una è sopra l’altra. L’Inter ha una rosa superiore alle altre, il Milan sta bene e la Juve è lì attaccata. Penso che vincerà una di queste tre.”

Le parole di Pjanic non sono passate inosservate, soprattutto tra i tifosi del Napoli, che considerano la loro squadra come una delle principali contendenti per il titolo quest’anno. La mancanza di menzione del Napoli ha scatenato polemiche e dibattiti sui social media, con molti che accusano l’ex Juventus di parzialità.

Oltre alle sue osservazioni sulla corsa allo scudetto, Pjanic ha anche parlato di temi più generali, come l’importanza dell’aspetto economico nel calcio moderno e i pericoli che i giovani giocatori possono incontrare: “Quando un giovane guadagna tanto può cadere in errori”, ha detto.

Per il Napoli, queste dichiarazioni potrebbero fungere da ulteriore motivazione nel loro percorso verso il tricolore. A meno che non vi siano cambiamenti significativi nelle performance delle squadre, il dibattito su chi siano i veri favoriti per lo scudetto sarà un tema caldo fino alla fine della stagione.