Crisi Napoli, Pistocchi: “Senza identità e coerenza tattica arriveranno solo sconfitte cocenti”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha espresso tutta la sua preoccupazione dopo la sconfitta del Napoli per mano della Fiorentina.

Il Napoli continua a deludere nell’attuale campionato di Serie A. Dopo otto giornate, la squadra di Rudi Garcia campione in carica si trova ora a sette punti di distanza dalla capolista Milan. Un divario che sembra difficile da colmare nel breve termine, specialmente considerando che l’anno scorso il Milan si trovava a -20 dai partenopei. Pistocchi ha analizzato attentamente la partita e ha evidenziato la mancanza di continuità nelle prestazioni del Napoli.

Nonostante un inizio promettente con numerose occasioni create nei primi 20 minuti, il Napoli ha perso il controllo dopo l’uscita di Anguissa e il cambio di modulo a 4-4-2. La squadra ha commesso errori in fase di possesso e di non possesso, permettendo alla Fiorentina di prendere il sopravvento.

“Dopo 8^giornate, il #Napoli campione in carica è a -7 dal #Milan capolista. Che lo scorso anno era arrivato a -20 dai partenopei. Distacco che, ragionevolmente, non poteva essere colmato in tempi brevi a meno di clamorosi errori di gestione e episodi sfortunati. Dopo aver rivisto questa mattina la partita, senza nulla togliere all’ottima gara della #Viola, che non ha certo rubato nulla, e merita i punti e il 4^posto in classifica e grandi complimenti a #Italiano mi sembra evidente come il #Napoli abbia poca continuità nelle prestazioni: nei primi 20’ ha molto creato, sbagliando le rifiniture, ma con l’uscita di #Anguissa e il passaggio al 4:4:2 ha perso il centrocampo e commesso tanti errori in fase di possesso e, soprattutto, di non possesso: la linea difensiva si è mossa male e fuori tempo, così la squadra si è allungata, subendo il palleggio degli avversari, mentre Il pressing per riconquistare la palla è stato individuale e non coordinato. Insomma, è un #Napoli che non ha le idee chiare, e che alterna buoni momenti a distrazioni ed errori evidenti, e se non ritrova al più presto la sua identità e coerenza tattica è destinato ad alternare buone prestazioni a sconfitte cocenti”.

Il Napoli ora si trova al quarto posto in classifica, con la Fiorentina che si è guadagnata meritatamente quei tre punti preziosi. Sembra che la squadra di Garcia debba affrontare seri problemi tattici e di coesione per poter tornare alla vittoria e rimanere in lotta per il titolo.