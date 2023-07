Pistocchi provoca: “Juventus, reputazione retrocessa in serie B. Io mi guardo allo specchio senza vergogna”

Le dichiarazioni dell’ex allenatore Fabio Capello sulla Juventus ha scatenato la vivace reazione di Maurizio Pistocchi.

Le parole di Fabio Capello sui titoli vinti dalla Juventus hanno scatenato una vivace reazione da parte di Maurizio Pistocchi, il quale ha utilizzato Twitter come piattaforma per replicare ai tifosi bianconeri e alle ultime affermazioni dell’ex allenatore.

La discussione si è rapidamente trasformata in un acceso dibattito sul web, con alcuni tifosi che hanno preso di mira il noto giornalista. Uno di loro si è rivolto a Pistocchi in modo polemico, criticando inoltre la “carriera” di Pistocchi, basata secondo lui unicamente sullo sparlare di una sola cosa, priva di sostanza.

“Io spero solo che la sera, quando arriva il momento in cui lo specchio umido del tuo bagno riflette la tua immagine, un pochino ti vergogni. Una “carriera” montata sullo sparlare di una cosa sola, sul nulla. Grazie Dio per non avermi riservato lo stesso miserabile destino”.

Il giornalista ha risposto a tono: “Miserabile è chi ha la reputazione retrocessa in serie B”.

L’animata discussione è proseguita con un altro tifoso che ha attaccato Pistocchi, suggerendogli di rivalutare seriamente le priorità della sua vita.: “Secondo me dovresti seriamente riconsiderare le priorità della tua vita. Mo mi raccomando posta na foto di te in barca che non ti fa assolutamente sembrare un pover’uomo”

Pistocchi: “La mia priorità è potermi guardare allo specchio senza vergogna. Cosa che i disonesti certificati dal Tribunale non possono fare”.