Pistocchi: “Contro il Napoli, accuse gravi. Lesa l’immagine del club”

Il giornalista Maurizio Pistocchi, fa presente il suo pensiero ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco quanto evidenziato:

“La FIGC non vuole assolutamente dare spazio ad un precedente. Le motivazioni emerse nella sentenza, sono gravi e sporcano l’immagine del club, che dovrà difendersi nelle sedi opportune. Il Napoli è accusato di aver volontariamente creato le condizioni per non giocare. Queste sono affermazioni gravi, che dovranno essere smentite con documenti che hanno date certe, senza la possibilità di essere contraddetti. La FIGC non poteva permettersi il rinvio della partita. I positivi ne sono troppi, e la situazione è quella che è. La cosa bella, è che il Napoli, nonostante la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione è terzo in classifica, sopra la Juventus”