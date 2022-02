Pioli furioso: “Milan penalizzato. Ora basta”

Il Milan pareggia con l’Udinese. A fine partita scatta la rabbia di Pioli: “Udogie tocca col braccio“. L’allenatore dei rossoneri teme una rimonta dell’Inter e del Napoli che già hanno sprecato la scorsa settimana la possibilità di avvicinarsi al Milan. Pioli contesta il gol del pareggio dell’Udinese e dice: “Siamo stati poco brillanti ma questo non toglie che il gol dell’Udinese è viziato da un tocco di braccio. C’è io Var e doveva intervenire. Magari l’Udinese segnava dopo, ma quel gol di Udogie è nettamente irregolare”.

#udogie tocca la palla prima di mano e poi di ginocchio. Il gol era da annullare, ma i limiti di questa squadra restano. Nel finale abbiamo rischiato anche di perderla sul tiro di Deu. pic.twitter.com/tjNeVPw8Mo — Louis Girardi (@LouGirardiReal) February 25, 2022

Pioli ammette che il Milan ha le “sue responsabilità. Abbiamo cercato troppo la gestione della palla. Non siamo stati brillanti come altri match. Non siamo riusciti ad esprimere la nostra qualità. Ma questo non significa che non ci siano stati errori. Se una partita dura quarantacinque minuti effettivi vuol dire che l’arbitro ha le sue colpe. Noi di solito siamo molto tranquilli, c’è un motivo se oggi eravamo così nervosi “. Con il pareggio del Milan, il Napoli ha una nuova possibilità di agganciare i rossoneri. Con la Lazio ci sarà Osimhen, si potrebbe recuperare qualche altro giocatore. Tocca a Spalletti ed i giocatori rispondere sul campo, dopo la disfatta col Barcellona che ha sollevato molte critiche.