Pià: “Napoli con Lecce test decisivo, con il Milan perdeva anche con Osimhen”

Inacio Pià ex attaccante del Napoli, parla della sfida degli azzurri contro il Lecce valida per la 29sima giornata di Serie A.

L’ex attaccante del Napoli ai microfoni di Radio Crc dice: “Se contro il Lecce sarà un test decisivo per il Napoli? Sì. Penso che la partita più importante sia quella di questa sera perché il Napoli viene da una sconfitta pesante dal punto di vista della prestazione senza nulla togliere al Milan. Stasera sarà importante anche per la fiducia in vista della sfida di Champions contro il Milan.

Quella di Osimhen è un’assenza pesante, è un giocatore che ti dà lo strappo in campo aperto. Sappiamo benissimo il valore e il peso che ha in questa squadra, ma non dobbiamo dimenticare che il Napoli in rosa ha attaccanti che sanno fare gol. Penso che contro il Milan, il Napoli avrebbe perso anche con Osimhen, la squadra era stanca anche mentalmente e si vedeva. Penso che la squadra saprà rispondere già da oggi.

Non penso che un giocatore come Simeone prenderebbe come una bocciatura il fatto di partire dalla panchina stasera se accadesse. Spalletti è un grande maestro nel tenere tutti sull’attenti, facendoli restare concentrati. Può essere una mossa importante far giocare Raspadori, tenendo Simeone caldo per la partita di Champions. Il Napoli quest’anno ha risposto benissimo con i giocatori della panchina. Simeone può essere l’arma che ti può cambiare la partita“.

Poi Pià aggiunge: “Andando male oggi non si andrebbe ad attaccare il margine di punti che ha il Napoli sulla seconda. Però lo sport ci insegna che se inizi a perdere fiducia, ci può essere tensione negativa soprattutto andando ad affrontare una partita delicata come quella della Champions. Ti può mettere dei dubbi sulle convinzioni che avevi fino a due settimane fa.

Il Milan? La storia e il blasone del club restano negli almanacchi, giustamente si vive anche di passato. Ma il Napoli in questa stagione è la squadra più forte e ha abbinato le vittorie alle prestazioni. Il Napoli ha vinto con le prestazioni e le idee. In Champions sicuramente il Napoli tornerà al suo livello. Giocare a Napoli non è semplice, c’è pressione all’ennesima potenza, ma sicuramente proverà a recuperare già da stasera.

Io sono del pensiero che il giocatore più gioca e più sta in condizione. Gli allenamenti ti possono dare una base, ma la condizione te la da la partita. Kim è stato in difficoltà in una partita su tutta la stagione, ma penso che oggi sarà in campo e ritroverà le sue certezze perché il Napoli ha bisogno di lui”.