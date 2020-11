Pes2021, Dacia Arena eFootballPES Tournament: risultati prima giornata

Si è conclusa la prima giornata del torneo Dacia Arena eFootballPES Tournament, a sfidarsi 8 squadre di Serie A.

Grande emozioni e partite tiratissime alla prima giornata del torneo Dacia Arena eFootballPES Tournament. In questo caso il torneo viene effettuato utilizzando il nuovo Pes2021 che non è cambiato moltissimo rispetto al titolo dello scorso anno, il tutto frenato dalla pandemia. Nonostante tutto ci sono delle novità sostanziali che lo rendono ancora più performante rispetto a quelli che lo hanno preceduto. Un gioco così reale che l’Udinese eSports ha messo in campo il primo torneo life su eFootball PES: torneo in doppia fase, on line e poi live alla Dacia Arena.

Dacia Arena eFootballPES Tournament: la prima giornata

Ecco il comunicato con i risultati della prima giornata del torneo:

Sì è conclusa ieri sera la prima giornata del “Dacia Arena eFootball PES Tournament”. E’ stata una serata ricca di bellissime partite che hanno visto le vittorie dell’Hellas Verona sul Bologna per 1 a 0, della Fiorentina sulla Sampdoria per 2 a 0, e della Lazio sul Parma per 3 a 1, ed un pareggio finale con il risultato di 2 a 2 nell’avvincente partita tra Udinese e Bologna.

Prossimo appuntamento a lunedì 23 novembre alle ore 21 sempre sul canale Twitch di Udinese eSports.