Perillo: “Garcia in confusione, che cambi ha fatto? Giocattolo andato in frantumi”

Il giornalista RAI, Antonello Perillo, si è soffermato sulla sconfitta del Napoli di Garcia per mano della Fiorentina.

Nella partita di campionato contro la Fiorentina, il Napoli ha subito una brutta sconfitta allo stadio Maradona. Il giornalista RAI, Antonello Perillo, ha fortemente criticato la prestazione della squadra partenopea, definendola una prova molto brutta. “Lobotka, Zielinski e Osimhen tolti contemporaneamente nel momento dell’assalto finale sono la fotografia di un tecnico entrato in confusione. Bruttissimo, se possibile più del risultato, il passo indietro nel gioco. Per lunghi tratti si è rivisto quel Napoli balbettante e stordito del secondo tempo contro la Lazio”, ha commentato Perillo.

La scelta di Garcia di passare al 4-2-3-1 con l’inserimento di Raspadori al posto dell’infortunato Anguissa ha portato a schemi saltati e reparti sfilacciati. Perillo ha sottolineato che la squadra è in una situazione di confusione totale e ha affermato: “Tutto da rifare. Sperando per chi ama i colori azzurri che la pausa possa servire a incollare i cocci del giocattolo che sembra quasi andato in frantumi”.

Questa è la seconda sconfitta consecutiva per il Napoli, dopo quella subita contro il Real Madrid in Champions League. La squadra ora si trova in una fase critica e dovrà fare i conti con le critiche e le sfide interne per trovare una soluzione ai suoi problemi di gioco.