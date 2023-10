LIVE Napoli-Fiorentina 0-1, gran tiro di Lobotka dai 20 metri! Attento Terraciano

Live Napoli Fiorentina, tutto sul big match del Maradona: formazioni ufficiali, la diretta della partita, cronaca e tabellino.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli affronta la Fiorentina al Diego Armando Maradona in una sfida cruciale per la Serie A. Entrambe le squadre sono a 14 punti e cercano la vittoria. Scopri dove vedere il match e le probabili formazioni.

Live Napoli-Fiorentina: Duello al vertice al Maradona

La tensione sale al Stadio Diego Armando Maradona in vista della sfida tra Napoli e Fiorentina. Dopo l’intensa sfida europea contro il Real Madrid, gli azzurri sono pronti a tornare in campo per affrontare i viola, che hanno recentemente pareggiato in Conference League contro il Ferencvaros.

Con entrambe le squadre ferme a 14 punti in classifica, la posta in gioco è alta. Il Napoli vuole continuare il suo trend positivo, mentre la Fiorentina cerca di riscattarsi dopo la prestazione sottotono di giovedì sera.

Dove guardare Napoli-Fiorentina

Il match sarà trasmesso su DAZN, che detiene i diritti di 10 partite su 10 per ogni giornata di Serie A, di cui 3 in co-esclusiva con Sky Sport. Per gli appassionati, la gara sarà disponibile in streaming tramite l’app ufficiale di DAZN o su Smart TV.

Inoltre, grazie al canale satellitare ZONA DAZN (214 di Sky), la Serie A è anche su Sky Calcio. Ricordiamo l’importanza di avere un abbonamento valido per entrambe le piattaforme e di evitare l’utilizzo di siti pirata. Per chi preferisce seguire la diretta testuale, napolipiu.com offrirà un live dettagliato della partita.

Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano

Napoli-Fiorentina, la diretta LIVE della prima frazione di gara

1′ INIZIA Napoli-Fiorentina. 3′ – Fase di avvio delle due squadre che si studiano. 5′ – Punizione battuta da Bonaventura, ci prova Quarta, Osimhen salva sulla linea! 6′- Di Lorenzo spara alto di poco sopra la traversa! 7′ GOL FIORENTINA! Quarta devia sul palo, è Brekalo a sfruttare il tap-in vincente per il vantaggio degli ospiti. 22′ – GOL ANNULLATO NAPOLI! Tocco di Kvaratskhelia verso Olivera, Tarraciano chiude sul terzino, Osimhen la insacca da due passi ma c’è posizione di offside. La Penna conferma la decisione dopo check al VAR.

28′ – Ci prova Lobotka con un destro secco dai 20 metri, ma Terraciano è pronto!