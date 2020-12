Pelè non dimentica Maradona: “Per me sei un amico dal cuore grande”

Pelè non dimentica “l’amico Maradona” così lo definisce l’ex calciatore brasiliano che ricorda l’argentino.

“Sono passati sette giorni da quando te ne sei andato Molte persone amavano confrontarci per tutta la vita. Sei stato un genio che ha incantato il mondo Un mago con la palla ai piedi Una vera leggenda. Ma soprattutto, per me, sarai sempre un grande amico con un cuore ancora più grande” così comincia il messaggio di Pelè per Maradona lanciato attraverso i social. Un gesto bellissimo quello del calciatore brasiliano che non riesce a dimenticare la scomparsa del collega argentino. Un gesto che fa capire come due leggende del calcio mondiale, possano essere anche due uomini in grado di rispettarsi e volersi bene.

Chi è più forte Pelè o Maradona? E’ la domanda che ‘assilla’ qualsiasi calciofilo del mondo. Ma per l’ex calciatore brasiliano questo confronto oggi non serve più o forse non è mai servito. Resterà in dubbio che forse nessuno potrà mai dirimere, anche se in alcuni casi c’è chi patteggia in maniera convinta per l’una o l’altra parte. Ma oggi più che mai il confronto viene azzerato anche dalle parole che Pelé ha voluto scrivere attraverso facebook per ricordare la scomparsa dell’ex calciatore del Napoli.