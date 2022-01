Pedullà: “Napoli, manca davvero poco: difensore vicinissimo”

Axel Tuanzebe vicinissimo al Napoli, lo fa sapere anche l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà: “C’è grande fiducia“. La società di Aurelio De Laurentiis è pronta a fare il primo acquisto del calciomercato di gennaio, Tuanzebe è il difensore scelto dal club per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. I contatti sono andati avanti fino alla tarda serata i di ieri. Alfredo Pedullà poco prima della mezzanotte ha fatto sapere che la chiamata tra Manchester United e Napoli per il difensore era andata a buon fine. “Tuanzebe-Napoli: call conference positiva. Domani (oggi ndr) aggiornamento per via libera entro lunedì. Fiducia in crescita, aspettando ultimo step. Il Napoli per ora ha archiviato le altre due ipotesi, conferma ulteriore che aspetta Tuanzebe“.

Tuanzebe in prestito

De Laurentiis e Giuntoli hanno chiesto il difensore in prestito al Manchester United. Attualmente il giocatore è all’Aston Villa, sempre con la formula del prestito, ma i Red Devils sono pronti a richiamarlo per farlo trasferire in Campania. Pedullà conferma che il Napoli fa sul serio per Tuanzebe ed il Manchester è pronto ad accogliere l’offerta del club partenopeo. Oggi si potrà definire l’operazione Tuanzebe: si parla di un prestito secco, non oneroso e senza diritto di riscatto, oppure di un prestito con diritto di riscatto con il Napoli che verserebbe 400 mila euro nelle casse del club che ne detiene il cartellino.

Il calciomercato di gennaio del Napoli comincia nel migliore dei modo. Pedullà precisa che l’affare Tuanzebe non è ancora stato chiuso, ma la trattativa è vicinissima alla conclusione. Resta la volontà del club di rinforzare immediatamente la rosa di Spalletti che ha assoluto bisogno di un nuovo difensore centrale. Al momento il Napoli ha messo in standby tutte le altre operazioni per i difensori centrali, perché vuole concentrarsi su Tuanzebe. Il 24 enne di proprietà dello United resta l’obiettivo principale, gradito a Luciano Spalletti.