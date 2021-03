Pedulla: “Maksimovic e Hysaj lascerano Napoli. Addio certo e nessuna sorpresa”

Maksimovic e Hysaj lasceranno Napoli a paramento zero. Secondo Alfredo Pedullà il futuro dei due calciatori è deciso e non ci sarà nessuna sorpresa.

Le operazioni di rinnovo tra De Laurentiis e gli agenti dei due calciatori si sono protratte per lungo tempo senza portare alla famosa fumata bianca. A fine campionato, Nikola Maksimovic e Elseid Hysaj saranno liberi di accasarsi altrove come ha spiegato Alfredo Pedullà. Il giornalista ed esperto di calciomercato sulle pagine del proprio portale nello spazio riservato al calcio Napoli ha parlato dell’addio dei due calciatori.

Ecco le parole di Pedullà:

“Nikola Maksimovic lascerà il Napoli a parametro zero, esattamente come Elseid Hysaj. Gli scenari spesso cambiano, ma in questo caso sarebbe davvero sorprendente. Per il difensore serbo in scadenza le offerte non mancano e rilanciamo quanto vi avevamo svelato lo scorso 27 settembre, a pochi giorni dalla fine del mercato estivo.

Ribadendo il concetto lo scorso novembre e tornandoci nelle ultime 48 ore. Anche l’Inter è interessata a Maksimovic, a maggior ragione a zero, visto che Ranocchia si libererà a giugno e difficilmente rinnoverà e considerato che anche il futuro di Kolarov è in bilico.

Maksimovic valuterà un altro paio di proposte, anche dalla Premier, ma l’Inter resta assolutamente in corsa. E c’è tempo…”.