Pedullà: “Conte-Napoli, ci siamo. Il Countdown è cominciato”

Alfredo Pedullà alimenta l’attesa dei tifosi del Napoli: “Conte è ad un passo, il countdown per l’annuncio del tecnico salentino è iniziato”. De Laurentiis pronto ad ufficializzarlo.

Antonio Conte sarebbe ormai ad un passo dall’approdare sulla panchina del Napoli. A confermarlo è il noto giornalista Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato.

Pedullà Conferma: Conte ad un Passo

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di calciomercato, l’approdo di Antonio Conte al Napoli sarebbe ormai imminente. “Conte-Napoli, ci siamo. Il countdown è cominciato” ha scritto Pedullà su X (l’ex Twitter), alimentando l’attesa dei tifosi partenopei.

L’Annuncio di De Laurentiis è Vicino

Dopo l’arrivo di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo, l’unica pedina mancante nel nuovo corso societario del Napoli è proprio l’allenatore. I tifosi stanno aspettando con trepidazione il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis che ufficializzerà l’ingaggio dell’ex ct della Nazionale.

Il Riscatto di Conte

Per Antonio Conte, approdare sulla panchina del Napoli rappresenterebbe un’occasione di riscatto dopo un anno sabbatico lontano dai campi di gioco. Il tecnico salentino vedrebbe negli azzurri il progetto giusto per ripartire e riconquistare quel palcoscenico che gli compete.

Ambizioni Importanti

Stando alle voci di mercato, Conte sarebbe convinto che, con alcuni innesti mirati, il Napoli possa essere competitivo per la corsa allo Scudetto. La sua grinta e determinazione, unite al potenziale della rosa attuale, potrebbero riaccendere l’ambizione in un ambiente ancora scottato dalla deludente ultima stagione.

L’Attesa Elettrizzante

In città il countdown per l’annuncio di Conte è iniziato, con i tifosi che attendono elettrizzati il tweet di De Laurentiis che metterà la parola fine alle voci di mercato. L’eventuale arrivo del salentino in panchina potrebbe rappresentare la scintilla giusta per ripartire con rinnovate ambizioni e ambizioni importanti.