Trotta: “Conte l’uomo giusto per il Napoli. Di Lorenzo? Vederlo con la maglia della Juventus farebbe male”

L’ex calciatore Ivano Trotta si è soffermato sul prossimo allenatore del Napoli, Antonio Conte, e sulla situazione legata a Di Lorenzo.

La stagione del Napoli si è conclusa con un’amara delusione, ma il futuro sembra promettente con i recenti sviluppi che indicano verso un nuovo corso guidato da un nome di spicco: Antonio Conte. A parlare è Ivano Trotta, ex calciatore degli azzurri e ora commentatore sportivo, il quale ha evidenziato la necessità di una svolta per il club partenopeo.

In un’intervista rilasciata durante la trasmissione “1 Football Club” su 1 Station Radio, Trotta ha analizzato la situazione attuale del Napoli, definendola “deludente”. “Gli allenatori che si sono susseguiti al Napoli non sono stati in grado di invertire la rotta”, ha affermato Trotta, sottolineando la mancanza di continuità rispetto alla stagione precedente.

Parlando di Antonio Conte, Trotta ha espresso fiducia nel potenziale impatto positivo che potrebbe avere sulla squadra: Sarebbe sicuramente l’uomo giusto per il Napoli. Conte dovrà avere carta bianca sul mercato, ma sappiamo bene che nelle trattative ci sono sempre dei fattori che possono incidere in negativo e che possono condizionare tale rapporto”.

Un altro argomento sollevato da Trotta riguarda Giovanni Di Lorenzo, attuale giocatore del Napoli: “La situazione che si è venuta a creare mi dispiace perché ritengo sia il capitano ideale per il Napoli e che possa dare ancora tantissimo alla causa. Vederlo con la maglia della Juventus farebbe un po’ male. Serve rispetto per il capitano del Napoli e per come ha indossato la fascia, ha detto Trotta, manifestando il suo rammarico per i recenti sviluppi che vedrebbero Di Lorenzo potenzialmente trasferirsi alla Juventus.

L’analisi di Trotta suggerisce che il Napoli potrebbe essere sulla strada giusta per un rinnovamento significativo, ma resta da vedere come si evolveranno gli eventi nei prossimi mesi.