Rinnovo Osimhen con il Napoli solo preludio all’addio secondo Pedullà: ingaggio a 10 milioni ma clausola per la cessione.

Nel suo editoriale su Sportitalia, il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione legata al futuro di Victor Osimhen con il Napoli. L’attaccante nigeriano è in procinto di firmare il rinnovo di contratto, con ingaggio portato a 10 milioni a stagione.

“Osimhen si prepara a firmare il rinnovo, non più una notizia visto che era stato De Laurentiis ad annunciare la svolta diversi giorni fa. Ci chiedono: ma non può essere la svolta per il Napoli? La svolta è quella di utilizzare Osimhen nella massima serenità e convinzione, quindi se firma a 10 milioni a stagione è un modo di rasserenarlo”.

Secondo Pedullà però questa non è una buona notizia per i tifosi azzurri: “In fondo è un rinnovo prima dell’addio. La sua cessione sarà una bella cosa per le casse del club, ma sostituirlo sarà complicato. Con il prolungamento, il Napoli punta a non svilire l’altissimo valore di Osimhen, inserendo una clausola rescissoria tra i 140 e 150 milioni.

Osimhen prolunga per dare una maggiore forza contrattuale al Napoli, per non arrivare alla prossima estate con un solo anno di contratto e quindi per non svilire la valutazione. In fondo, è un rinnovo prima dell’addio.

E non possiamo pensare che si tratti di un’ottima notizia per chi tifa Napoli: la cessione sarà una bella cosa per le casse societarie, ma sostituirlo sarà complicato. E comunque smontare pezzo per pezzo (Kim primo passaggio) di quella spettacolare squadra firmata Spalletti non è certo un momento di felicità”.

Il giornalista conclude affermando che smontare pezzo dopo pezzo questo Napoli, a partire da Kim, non può essere motivo di felicità per i supporter partenopei. Anche con più soldi in cassa, perdere i propri campioni non è mai facile da digerire per una piazza.