Patti Smith al Maradona: Messaggio emezionante per il Napoli

L’icona del rock Patti Smith, ospite d’eccezione a Napoli-Inter, ha condiviso un messaggio toccante in onore di De Laurentiis e del Napoli.

Un’ospite speciale ha illuminato gli spalti dello Stadio Maradona durante la partita Napoli-Inter: Patti Smith, leggenda del rock, ha seguito il match accanto al presidente Aurelio De Laurentiis. La sua presenza ha regalato un tocco di magia all’atmosfera già elettrizzante dello stadio.

Patti Smith ospite per Napoli-Inter

La Smith, icona degli anni settanta, non ha perso l’occasione per esprimere il suo entusiasmo e la sua gratitudine. Sui social, ha pubblicato un messaggio di ringraziamento per l’ospitalità ricevuta dal Napoli, accompagnato da una foto scattata per l’occasione. Un gesto che ha toccato il cuore dei tifosi e ha rafforzato il legame tra la musica e il calcio.

Ma il momento clou è stato prima del fischio d’inizio. Quando lo speaker dello stadio ha annunciato la presenza di Patti Smith, l’atmosfera è diventata elettrica. E quando è risuonata la sua canzone “People Have the Power“, lo stadio si è unito in un coro emozionante, cantando e applaudendo l’artista. Le telecamere l’hanno ripresa visibilmente commossa, e il suo sorriso ha raggiunto ogni angolo dello stadio, proiettato sui maxi-schermi.