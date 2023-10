Gol Bonaventura, Pardo ammonisce il Napoli: “Troppo passivo. Pallone troppo comodo”

Il giornalista Pierluigi Pardo si è soffermato su Bonaventura dopo la rete che ha riportato in vantaggio la Fiorentina contro il Napoli.

Giacomo Bonaventura continua a far parlare di sé, segnando anche oggi contro il Napoli e riportando in vantaggio la squadra di Vincenzo Italiano. Il centrocampista della Fiorentina ha colpito nel cuore del Maradona, mettendo a segno l’1-2 che ha messo in crisi gli uomini di casa.

Il giornalista Pierluigi Pardo, commentando l’azione che ha portato al gol di Bonaventura, non ha risparmiato critiche nei confronti del Napoli: “Bonaventura si è trovato un pallone fin troppo comodo. Il Napoli è stato troppo passivo, è difficile trovare una situazione più favorevole di questa…”

Pardo ha proseguito sottolineando le qualità di Bonaventura: “Per un calciatore del suo calibro, sprecare un’occasione del genere è impossibile. Chi ha le doti di Bonaventura non sbaglia in situazioni simili. Non è un caso che stiamo parlando del miglior centrocampista della Serie A, autore del suo quarto gol stagionale dopo le reti contro Genoa, Atalanta ed Udinese. Ancora una volta, si è dimostrato pronto: il suo gol è stato determinante. Nonostante gli infortuni che l’hanno condizionato negli anni, Bonaventura ha mostrato una crescita costante all’inizio di questa stagione. È il leader tecnico del centrocampo viola, insieme ad Arthur.”