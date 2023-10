Vantaggio Fiorentina, i social si scatenano contro Meret: “Non può essere lui il portiere dei Campioni d’Italia”

Gol di Brekalo e vantaggio Fiorentina contro il Napoli, la reazione sui social contro il portiere azzurro Alex Meret.

Il portiere del Napoli, Alex Meret, è nuovamente al centro delle polemiche dopo il gol di Josip Brekalo durante la sfida contro la Fiorentina nell’ottava giornata di Serie A.

Nel corso della partita contro i viola, al settimo minuto, Meret è apparso visibilmente disorientato quando una carambola ha colpito il palo. Nel tentativo di allontanare la palla con un tocco di piede, Meret è stato sorpreso da Brekalo, il cui tiro è passato sotto le gambe del portiere azzurro. Anche l’intervento del capitano Giovanni Di Lorenzo non è stato sufficiente a evitare il gol dei viola, che ha scatenato una valanga di commenti sui social network.

I tifosi hanno espresso la loro delusione, con molti di loro sottolineando la mancanza di reattività da parte di Meret. Frasi come “Ormai Meret non para più niente” e “Stava dormendo. Non può essere questo il portiere della squadra campione d’Italia” hanno invaso i social, evidenziando la frustrazione dei sostenitori del Napoli nei confronti delle prestazioni del portiere.