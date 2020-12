Paratici indagato, lo conferma la nota della Juve. Ecco il reato contestato

Avviso di garanzia per Fabio Paratici che è stato indagato, per false informazioni, nel caso Suarez come conferma la nota della Juve.

Si complica la posizione della Juve nel caso Suarez, con Fabio Paratici che è stato indagato come conferma una nota del club bianconero. In mattinata la procura di Perugia aveva fatto sapere, con una sua nota, che c’erano stati degli ulteriori sviluppi nel caso che vede coinvolto l’attaccante uruguaiano che ha affrontato l’esame di italiano presso l’Università per Stranieri di Perugia. Secondo i magistrati l’attaccante sarebbe stato favorito, conoscendo prima il contenuto dell’esame, così da agevolarlo. Nelle ultime ore anche la posizione del club bianconero si è aggravata, dopo gli sviluppi seguiti ad ulteriori indagini da parte della guardia di finanza del capoluogo umbro che sta continuando a fare luce su quanto accaduto.

Paratici indagato: la nota della Juve

Juventus Football Club conferma che in data odierna è stata notificata a Fabio Paratici un’Informazione di garanzia e sul diritto di difesa. Il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia è esclusivamente l’articolo 371 bis c.p. La Società ribadisce con forza la correttezza dell’operato di Paratici e confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli.