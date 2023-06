Siviglia, il Papu Gomez festeggia la UEL con la Maglia di Maradona: sapete come l’ha avuta?

Alejandro “Papu” Gómez celebra la vittoria dell’Europa League indossando una maglia storica. Scoprite come è arrivata nelle sue mani.

CALCIO NAPOLI. L’attaccante argentino, Alejandro ‘Papu’ Gómez, festeggia doppio trionfo con un omaggio speciale a Diego Maradona. La vittoria dell‘Europa League con il Siviglia, subito dopo il successo nel Mondiale con l’Argentina, ha visto Gomez indossare una maglia molto speciale.

La maglia di Maradona del Papu gomez

La divisa celebrata era nientemeno che quella indossata da Maradona nei tempi del Siviglia. Ma come è arrivata nelle mani di Gomez? È stata un regalo di un tifoso prima del Mondiale. Il fan aveva detto a Gomez : “Ti porterà fortuna” – e sembra che aveva ragione.

Una Benedizione dal ‘Dio del Calcio’

Infatti, la maglia numero dieci di Diego, rosso su sfondo bianco, si è rivelata un portafortuna. Dopo aver raggiunto il successo mondiale con la sua squadra nazionale, Gomez ha guidato il Siviglia alla vittoria nell’Europa League.

Vittoria Doppiamente Significativa

È un doppio traguardo importante per Gomez, e sicuramente uno che non dimenticherà in fretta. Il gesto non solo riconosce il talento e l’influenza di Maradona, ma ha anche toccato il cuore dei tifosi del Napoli, rendendo la vittoria ancora più dolce.