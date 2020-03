Giancarlo Padovani giornalista di Sky è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del blocco del campionato.

Secondo Giancarlo Padovan sarebbe importante tornare a giocare, riprendere la Serie A per finire il campionato e stabilire i verdetti sul campo. Lo dice il giornalista ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

Ci sarebbe uno sforzo comune per finire il campionato per una questione di regolarità e non assegnare lo scudetto è ridicolo, ancor più lo è un campionato a 22 squadre. C’è ipocrisia di alcuni presidenti, è normale che vogliono fermare tutto qui perché si salverebbero, io sono per lo svolgimento del campionato. Non ho mai sentito tanta ipocrisia in questi giorni da Cellino e Ferrero. Se ci sono le condizioni si deve giocare, non è che non si gioca perché siamo usciti dalla guerra – che è quasi come una guerra questa che stiamo vivendo – perché ci sono gli interessi di alcuni che non vogliono giocare. Hanno facile presa perché battono sulla retorica della malattia, della salute, delle persone scomparse.