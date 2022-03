“Pablo Mari sta annullando Osimhen” arriva la risposta di Alvino

Osimhen è stato il protagonista assoluto di Napoli-Udinese, un’altra doppietta per il nigeriano che sale a 11 gol in campionato. Durante il primo tempo, Osimhen ha avuto pochi palloni giocabili, tanto che pure Luciano Spalletti a Dazn ha ammesso che il nigeriano doveva essere servito in maniera più precisa. Nonostante tutto nel secondo tempo, Osimhen è stato devastante, segnando due gol bellissimi che lo portano a quindici reti totali in stagione.

Eppure durante la partita c’è chi ha voluto sottolineare un particolare. Un utente di twitter, prima che Osimhen segnasse i due gol all’Udinese aveva scritto: “Possiamo parlare della partita che sta facendo Pablo Marí che sta tenendo Osimhen senza fargli vedere il pallone neanche per sbaglio?“. Sappiamo poi com’è andata la partita: Osimhen realizza due reti e Pablo Mari viene giustamente espulso per fallo su Zielinski. Il tweet è stato rilanciato con goliardia anche da Carlo Alvino che ha scritto: “Ma si, parliamone…”.