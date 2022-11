Ounas: “Napoli scelta sbagliata, potevo giocare al posto di Salah”

Adam Ounas prima di Lille-Rennes commenta la sua avventura al Napoli: “Non dovevo mai firmare per gli azzurri“.

L’attaccante non è mai esploso in maglia azzurra, nonostante gli siano state date più opportunità. La scorsa stagione, con Spalletti, sembrava finalmente l’anno buono per imporsi a grandi livelli, per fare valere le proprie doti tecniche. Invece tra infortuni e prestazioni opache l’attaccante ha vissuto un’altra stagione esternamente deludente. “Quando sono andato a Crotone ho capito veramente come stavano le cose. Mia moglie mi ha detto che dovevo svegliarmi“.

Ounas poi aggiunge: “Non avrei mai dovuto firmare per il Napoli, è stata una scelta sbagliata. Se non lo avessi fatto potevo giocare un terzo anno con il Bordeaux, oppure andare alla Roma che mi voleva al posto di Salah. Le scelte nella carriera sono importanti ed io ne ho fatta una sbagliata e mi sono ritrovato a Crotone. Ora io e la mia famiglia siamo felici di essere ritornati in Francia ed al Lille “. Insomma secondo Ounas la scelta Napoli è stata deludente a livello personale, ma sicuramente anche la società si è rammaricata per non essere mai riuscita a sfruttare il suo talento, nonostante abbia avuto molte occasioni per dimostrare le sue capacità.