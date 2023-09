Napoli in vantaggio a Lecce con Ostigard: che reazione di Osimhen!

Il Napoli domina alla fine del primo tempo a Lecce con il colpo di testa di Ostigard: grande reazione di Osimhen alla rete.

Il Napoli si porta in vantaggio al Via del Mare di Lecce grazie al grande gol di Leo Ostigard. Il difensore centrale norvegese ha dimostrato ancora una volta la sua abilità sotto rete con uno stacco imperioso, capitalizzando una punizione causata da un fallo di mano del giocatore del Lecce, che avrebbe meritato un’ammonizione, non concessa dall’arbitro.

Fin dai primi minuti, il Napoli ha mostrato determinazione e mentalità, culminando nella rete che li ha portati in vantaggio contro i leccesi di D’Aversa. La squadra azzurra ha dimostrato una prestazione solida, suscitando l’entusiasmo dei numerosi tifosi del Napoli presenti a Salento.

Le telecamere di Dazn hanno catturato anche la reazione entusiasta del bomber Victor Osimhen, che ha applaudito e elogiato il compagno per il suo straordinario colpo di testa che ha portato il Napoli in vantaggio. Un momento di grande emozione per i tifosi azzurri, celebrando non solo il gol ma anche lo spirito di squadra che sta guidando il Napoli verso il successo.