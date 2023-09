Lecce-Napoli, Ostigard porta avanti gli azzurri: il video del gol

Ostigard ha segnato di testa su assist di Zielinski dopo pochi minuti. Vantaggio partenopeo allo stadio Via del Mare. Il video del gol.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli è passato in vantaggio dopo pochi minuti nel match contro il Lecce allo stadio Via del Mare. A siglare il gol dello 0-1 è stato Leo Ostigard, bravo a sfruttare un perfetto assist di Zielinski sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Il difensore norvegese ha staccato più in alto di tutti sul cross del polacco e ha incornato il pallone alle spalle di Falcone. Una rete importante che permette agli azzurri di portarsi subito in vantaggio.

Il Napoli ha aggredito la partita fin dai primi minuti, trovando il gol dopo neanche 10 minuti di gioco. Ora l’obiettivo è quello di gestire il risultato e provare a raddoppiare, per mettere in discesa la gara.

Di seguito il video del gol di testa di Ostigard, che ha portato avanti il Napoli contro il Lecce nella sfida valida per la 7a giornata di Serie A. Gli azzurri conducono per 1-0 allo stadio Via del Mare.