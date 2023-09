Ostigard: “Emozionato di giocare contro la mia ex squadra. Ho bei ricordi”

Il difensore norvegese Leo Ostigard è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Genoa-Napoli soffermandosi anche sulla sua ex squadra.

Il difensore del Napoli, Leo Ostigard, si è aperto ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Genoa. La sfida è in programma alle 20.45 e promette di essere un momento speciale per il giocatore, poiché si troverà di fronte alla sua ex squadra.

“Sarà una partita particolare,” ha dichiarato Ostigard con un sorriso. “Sicuramente è una bella sensazione tornare qui a Genova per la prima volta. Giocherò contro la mia ex squadra, quindi sarà una partita particolare. Ho dei bei ricordi e di questa squadra potrei dire solo cose belle. È bello essere tornato qui, ma vediamo ora il campo.”

Anche Koni De Winter, difensore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima del match contro il Napoli. “Viviamo di questo, è bello esordire contro una grande squadra come il Napoli con Osimhen e Kvaratskhelia”,

La sfida tra Napoli e Genoa a Marassi si preannuncia emozionante, con Ostigard che giocherà con il cuore diviso tra il suo attuale club e i bei ricordi con la sua ex squadra. Gli appassionati di calcio non possono che aspettarsi una partita avvincente e ricca di emozioni.