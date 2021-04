Ospina ancora out, tocca di nuovo a Meret: le opinioni si dividono

Ci sarà ancora Alex Meret titolare nel Napoli che sfiderà il Torino lunedì sera. David Ospina è ancora infortunato e quindi tocca ancora all’ex Spal difendere i pali azzurri, così come accaduto in occasione delle sfide con Inter e Lazio. Il ruolo di Meret in casa Napoli è ancora tutto da decifrare, sulle sue qualità tecniche nessuno mette bocca, tanto che alcuni addetti ai lavori parlavano del portiere come il vero fenomeno più di Donnarumma. Negli anni al Napoli, Meret ha fatto vedere delle ottime cose, ma la mancanza di continuità sembra influire negativamente. Il portiere anche in questa stagione è stato sempre in ballottaggio con Ospina, con il colombiano che nelle gerarchie gli è passato davanti.

Calciomercato: Meret e il Napoli si interrogano

Le ultime uscite di Meret non sono state esaltanti. Il portiere ha sicuramente compiuto delle buone parate, ma sembra non dare quella stabilità alla difesa che garantisce Ospina. Nel match con la Lazio ha preso un gol su punizione forse evitabile e nelle uscite, quando c’è da scaraventarsi sul pallone ad ogni costo, non sembra essere sicurissimo. Le qualità di Meret però vengono difese da molti, anche perché il portiere ex Spal riesce a sfoderare anche delle vere e proprie prodezze. E’ qui che la piazza si divide: tenere o no Meret al Napoli? Le voci di calciomercato diventano sempre più assillanti ed il giocatore vorrebbe continuità. De Laurentiis non vorrebbe vendere Meret, ma in caso dovesse arrivare una buona offerta non esiterebbe a valutarla. Il futuro di Meret è sicuramente legato alla decisione del prossimo allenatore del Napoli. Anche per questo la società deve fare in fretta a decidere su chi puntare, dato che ci sono scelte importanti da prendere.