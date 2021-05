Ospina pronto a dire addio al Napoli, ha già preso contatti con i suoi nuovi compagni

David Ospina all’Atalanta è un’ipotesi di calciomercato molto concreta secondo quanto scrive Il Mattino. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2022 col Napoli che nella prossima stagione potrebbe puntare deciso su Meret. Già in questo finale di stagione il portiere italiano si è ritagliato uno spazio da titolare, segnale che la società vuole continuare a puntare su di lui mentre Gattuso ha sempre preferito il portiere colombiano. A 32 anni Ospina è ancora un validissimo portiere e può essere titolare praticamente dovunque, all’Atalanta andrebbe a giocarsi le sue chance da protagonista in un club che giocherà sicuramente la Champions League. Con Ospina in porta l’Atalanta ne guadagnerebbe sicuramente di esperienza internazionale.

Il Mattino scrive che Ospina a fine stagione risponderà alla chiamata della Colombia e giocherà da titolare il Perù il 4 giugno e l’Argentina il 9 giugno. Durante la permanenza in Nazionale continuerà a parlare con Muriel e Zapata con cui ha già avuto modo di discutere del possibile trasferimento a Bergamo. Ospina è tentato dall’Atalanta ed il Napoli non dovrebbe opporsi alla sua cessione. La SSCN valuta Ospina 5 milioni di euro, una cifra che il club di Bergamo potrebbe tranquillamente investire per portare a casa il portiere colombiano durante il mercato.