Osimhen torna senza mascherina: scelta scaramantica?

Victor Osimhen è tornato in campo durante Atalanta-Napoli senza indossare la mascherina protettiva: era dalla gara col Liverpool in Champions che non si verificava.

Notizie calcio Napoli – Grandissima sorpresa durante Atalanta-Napoli quando al 64′, sul risultato di 1-1, Victor Osimhen ha fatto il suo atteso ritorno in campo dopo quasi due mesi di stop per infortunio. A stupire è stata però la “nuova” immagine dell’attaccante nigeriano, apparso senza la sua iconica mascherina protettiva al viso.

Una insolita scelta per Osimhen, abituato ormai a giocare con una protezione sul volto per prevenire nuovi infortuni dopo il grave incidente subito con l’Inter nella passata stagione.

L’ultima apparizione in campo del numero 9 azzurro senza mascherina risaliva ad un’altra grande serata europea: il 7 settembre nella sontuosa vittoria per 4-1 contro il Liverpool in Champions League al Maradona.

Sarà stato un segnale premonitore o una semplice scelta scaramantica in vista del rientro? D’altronde anche la vittoria di Bergamo fa ben sperare. Osimhen ha festeggiato nel migliore dei modi il suo ritorno in campo, con gli azzurri che si sono imposti 2-1 rimettendosi in carreggiata. E chissà che non possa essere proprio lui, finalmente senza “impedimenti”, il trascinatore nella rincorsa Champions.