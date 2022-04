Osimhen, spunta un retroscena: “Con la Roma ha giocato con la caviglia suturata”

Osimhen è al centro dei pensieri del Napoli, anche dei rimpianti, non solo per il periodo in cui non c’è stato a causa dell’infortunio. L’attaccante nigeriano è un fattore, una soluzione per impensierire gli avversari, la sua uscita dal campo lunedì contro la Roma ha spento la «luce» di una squadra in difficoltà, alle corde, che con la palla lunga provava a resistere all’assalto giallorosso. Proprio dalla gara contro la Roma spounta un clamoroso retroscena legato ad Osimhen. Raffaele Auriemma racconta:

“Vi svelo un retroscena su Osimhen : il nigeriano con la Roma aveva subito un fallaccio da Mancini che con una pedata gli aveva spaccato la scarpetta procurandogli anche una ferita sul collo del piede, successivamente suturata. Ma non se n’è accorto nessuno: Victor ha continuato a giocare come se nulla fosse accaduto”.

Victor Osimhen è il giocatore più ambito in ottica mercato in casa Napoli. L’attaccante nigeriano ha tanti estimatori, soprattutto in Premier League, come ha spiegato suo intermediario, il noto agente Andrea D’Amico:

“Dovesse arrivare un’offerta molto importante Osimhen andrebbe via, bisogna essere realisti. Questo discorso vale per ogni calciatore che gioca nel campionato italiano. Di offerte dalla Premier al momento non ne ho ma l’Inghilterra resta un mercato di primo piano. Per offerta importante intendo un’offerta da 150 milioni, per prendere Osimhen serve una proposta di oltre 100 milioni”.