Rinnovo Osimhen in stand-by: fonti vicine al PSG spaventano l’ambiente napoletano

Aggiornamenti sul futuro dell’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, sono emersi da fonti vicine al PSG.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Nonostante le dichiarazioni chiare e decise di Aurelio De Laurentiis, il futuro di Victor Osimhen è ancora incerto. Secondo quanto riportato da Radio Punto Nuovo, il rinnovo contrattuale tra il giocatore nigeriano e il Napoli non registra passi in avanti e al momento è in fase di stallo. Al contrario, fonti molto vicine al PSG spaventano l’ambiente napoletano sostenendo come l’entourage di Osimhen stia aspettando un’offerta da parte del club francese.

“Fonti molto vicine al PSG assicurano che l’entourage attende l’affondo del club francese, a sua volta irretito dalle parole quasi di sfida di De Laurentiis e pronto a soddisfare quasi per intero le richieste azzurre in caso di cessione di Mbappé“.

Al momento non è ancora iniziata una vera e propria trattativa. Saranno giorni e settimane di negoziati intensi per capire se ci sarà uno scambio di offerte tra le due squadre e chi rappresenta l’ex giocatore del Lille. La sola cosa certa al momento è la volontà del PSG di perseguire Osimhen come principale rinforzo in attacco, come riportato dall’emittente radiofonica.

De Laurentiis ha stabilito un prezzo di circa 180 milioni di euro per la cessione del proprio attaccante, una cifra considerevole che sottolinea la volontà del presidente di trattenere il bomber nel Napoli.