Osimhen non pensa ai bonus, ma solo ai gol. Il prodigio di Spalletti

Victor Osimhen a 25 gol segnati raggiunge un secondo bonus da 130 mila euro, ma l’attaccante pensa solo a fare bene col Napoli.

È un Napoli coeso e senza alcun eccesso di narcisismo quello che sta allenando Luciano Spalletti. Il tecnico degli azzurri ha messo in piedi, insieme con Giovanni Di Lorenzo, un gruppo veramente compatto, pronto a dare sempre il massimo. Lo si vede nelle piccole e grandi cose, nella voglia di sacrificarsi ed aiutare i compagni. In questo modo si sta costruendo una squadra che sta strabiliando in Italia come in Europa.

In questo contesto ci sono calciatori come Kvaratskhelia e Osimhen che sono più in vista perché fanno gol e sono più in evidenza. Osimhen ha realizzato già 21 gol in stagione ed è scattato già un primo bonus da 130 mila euro per il giocatore. Ma il nigeriano gioca per dare il massimo e per niente altro. Ecco quanto scrive Il Mattino: “Dei bonus, che pure ci sono, gli importa ma fino a un certo punto sennò avrebbe calciato anche i rigori. Un altro prodigio di Luciano Spalletti: aver costruito una macchina da gol e in più una squadra da scudetto“.