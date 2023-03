“Osimhen nel mirino del Man Utd”: l’intenzione di De Laurentiis

Diverse voci conferma che Victor Osimhen è nel mirino del Manchester United, ma l’intenzione di De Laurentiis è chiara

Victor Osimhen è il sogno proibito del Manchester United. L’attaccante nigeriano del Napoli è il leader indiscusso della squadra di Luciano Spalletti, con 19 reti in campionato che stanno spingendo il Napoli verso mete inattese. Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, i Red Devils stanno preparando l’offensiva per portare il goleador ex Lille alla corte di Ten Hag all’Old Trafford, il Teatro dei Sogni: “Victor Osimhen è nel mirino del Manchester United. Il bomber nigeriano del Napoli sarebbe tra i giocatori nella lista del manager Erik Ten Hag per la prossima stagione”.

Il Manchester United sogna di acquistare Victor Osimhen

L’allenatore dei ‘Red Devils’ vuole almeno due acquisti importanti per rafforzare la rosa quest’estate. Oltre al 24enne Osimhen, tra gli altri giocatori indicati da Ten Hag ci sarebbe il centrocampista offensivo Mohammed Kudus, 22enne ghanese in forza all’Ajax”, riferisce la testata inglese.

Da ciò che filtra dalle sede del Napoli a Castel Volturno, Aurelio De Laurentiis non pensa minimamente di cedere uno dei suoi pezzi pregiati e pensa di fare a meno di Osimhen solo se arriveranno offerte da 150 milioni di euro in su.