Osimhen in Nigeria: “Lo scudetto ha reso felici tutti! Pallone d’Oro? Un sogno che si avvera” – VIDEO

Intervistato in Nigeria, Osimhen parla dello scudetto vinto col Napoli e della nomination al Pallone d’Oro: “Ho realizzato un sogno d’infanzia”.

Ultime notizie calcio Napoli – Intervistato in Nigeria dal canale YouTube Football Fans Tribe, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha parlato dello scudetto vinto in Italia e della nomination al Pallone d’Oro.

Osimhen e la Nazionale Nigeriana

“Mi sento bene qui in Nazionale. Sono felice di essere di nuovo con la squadra e di avere l’opportunità di completare il nostro obiettivo domenica,” ha detto Osimhen, sottolineando l’importanza del prossimo match per la sua squadra nazionale.

Osimhen La Vittoria dello Scudetto e la Reazione in Nigeria

Osimhen ha parlato con entusiasmo della reazione in Nigeria alla sua vittoria dello Scudetto con il Napoli. “È stato incredibile vedere come la gente in Nigeria abbia festeggiato questa vittoria. Ha reso felici non solo me, ma anche la mia famiglia, i miei amici e tutti quelli che mi hanno supportato,” ha affermato.

Il Sogno del Pallone d’Oro

Per quanto riguarda la sua nomination al Pallone d’Oro, Osimhen ha dichiarato: “È un sogno d’infanzia che sta diventando realtà. Questo è solo l’inizio, e continuerò a lavorare duramente per realizzare tutti i miei sogni.”