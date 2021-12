Osimhen, l’entourage: “Vuole battere la Juventus e giocare la coppa d’Africa”

Oma Akatugba, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ai microfoni di Radio Marte:

“Dove si trova Osimhen? E’ in Nigeria, si sta godendo il Natale e sta passando del tempo con i suoi familiari. Non ci siamo ancora incontrati, io ora sono in Germania e non sono andato in Africa. Il 31 dicembre tornerà a Napoli per fare un’altra visita medica? So che è previsto questo controllo. So anche che Osimhen rientrerà in Campania dopo un breve periodo in Nigeria. E’ pronto per sottoporsi ad altri test. Victor sa che dovrà tornare e lo rivedrete a Napoli per la TAC. Esistono possibilità che giochi contro la Juventus, prima di partire nuovamente per la Coppa d’Africa? So che i club europei, in generale, stanno parlando con la FIFA e la Federazione Africana per ritardare la partenza dei calciatori impegnati in Coppa d’Africa”.

Ha proseguito Akatugba: “Normalmente, i giocatori vengono liberati intorno ai primi di gennaio, ma Osimhen sarebbe molto felice di poter prendere parte alla gara con la Juventus e di battere i bianconeri, per poi rappresentare il suo paese subito dopo. Quanto alla Coppa d’Africa, il Napoli deve dare il suo OK, ma se il club gli dice di non partire, Osimhen non può esserne contento. Anzi… Sarebbe felice, lo ripeto, di restare fino alla sfida alla Juve, ma vuole dare il suo contributo anche alla Nigeria”.

“Paura di un nuovo possibile infortunio con la Nazionale? In questa prima fase – ha analizzato Akatugba – Victor dovrà essere molto attento, perché dà sempre tutto in campo e, per questo, si fa male molto spesso. Dopo l’ultimo infortunio, dovrà muoversi con cautela”.

“Servirà del tempo per ritrovare la condizione psicofisica migliore, è ovvio, però Osimhen può già iniziare a giocare, anche se un po’ più frenato rispetto al solito” ha concluso Oma Akatugba, con l’annuncio che sarà gradito ai tifosi.