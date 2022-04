RADIO UFFICIALE – “Osimhen abbandona l’allenamento: bruttissima notizia per il Napoli”

Napoli in ansia per l’infortunio di Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano si è fermato per un risentimento muscolare durante l’allenamento. Sicuramente una bruttissima notizia per Luciano Spalletti che domenica vedrà il suo Napoli giocare con la Fiorentina. Il tecnico ha dovuto fare a meno di Osimhen già durante la sfida con l’Atalanta, ma in quel caso il giocatore era squalificato. Adesso si teme l’infortunio per Osimhen.

Il giocatore si era allenato anche ieri in solitaria al Konami Center di Castel Volturno, mentre oggi si è ritrovato con i compagni.

Infortunio Osimhen: il report ufficiale

“Ounas, Petagna e Di Lorenzo hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Meret ha svolto l’intera seduta in gruppo. Osimhen è uscito anzitempo dalla seduta per un risentimento alla coscia sinistra” scrive la SSCN attraverso il suo portale ufficiale. La notizia dell’infortunio di Osimhen è stata commentata anche durante il programma Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Valter De Maggio ha parlato di “notizia terribile per il Napoli, speriamo non sia nulla di grave“. Mentre Gianluca Vigliotti ha aggiunto: “Speriamo che sia riuscito a fermarsi in tempo. Ora ci dovranno essere gli esami strumentali per capire come sta il giocatore. Inoltre di solito bisogna attendere dalle ventiquattro alle quarantotto ore per capire esattamente il danno“.