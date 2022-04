Osimhen altro che polemiche: è carico, ecco cosa ha fatto

Victor Osimhen è carico, vuole tornare in campo dal primo minuto per la sfida Napoli-Fiorentina. Il nigeriano dopo la sosta per le nazionali non ha potuto giocare con l’Atalanta a causa della squalifica. Inoltre il suo rientro in ritardo a Napoli ha fatto alzare un polverone di polemiche, montate da Gazzetta dello Sport e puntualmente smentite dalla società e dai compagni di squadra. Addirittura si è parlato di spogliatoio contro Osimhen, mentre dallo stesso spogliatoio Juan Jesus ha smentito quanto scritto da Gazzetta.

Insomma nella corsa scudetto vale tutto, anche un aiutino della stampa dato che il direttore di Gazzetta ha ammesso di dare volutamente più spazio a Milan, Inter e Juventus, scelte editoriali che possono essere contestate, ma che restano scelte del direttore che se ne prende la responsabilità.

Napoli-Fiorentina: Osimhen torna titolare

A smentire Gazzetta dello Sporti, ci ha pensato anche Osimhen che ieri si è allenato da solo al Konami Center di Castel Volturno. Ecco quanto scritto da Repubblica: “Osimhen si è infatti presentato lo stesso di buon mattino in campo, nonostante la giornata di vacanza concessa ieri da Luciano Spalletti al resto della squadra. Il numero 9 sa che in attacco la concorrenza è fortissima e per questo ha ricominciato a darci subito dentro dall’inizio della settimana, anche per meritarsi le 72 ore di permesso in più di cui aveva beneficiato nello scorso week end, con il permesso della società. Il giocatore africano ha avuto la possibilità di ricaricare le pile, prima delle sette finali

della verità. In attacco possibile il tandem tra Mertens e “ VO9”, carico a mille dopo l’allenamento solitario a Castel Volturno“.