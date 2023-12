Prima di Napoli-Braga Victor Osimhen ha dispensato sorrisi e abbracci ai tantissimi bimbi che lo aspettavano nel tunnel del Maradona.

Momenti di grande tenerezza prima di Napoli-Braga, match vinto 2-0 dagli azzurri. Le telecamere hanno infatti ripreso Victor Osimhen protagonista di un episodio che ha fatto il giro del web: circondato nel tunnel dello stadio da tantissimi bambini desiderosi di incontrarlo e ricevere attenzioni.

Per i piccoli tifosi il bomber nigeriano è un vero e proprio idolo, un esempio da ammirare. E Osimhen ha ricambiato l’affetto dispensando sorrisi, abbracci, autografi e “cinque” a tutti con grande disponibilità e umiltà.

Una scena toccante che testimonia come il centravanti del Napoli e della nazionale nigeriana, fresco vincitore del Pallone d’Oro africano, sia entrato nei cuori dei sostenitori partenopei non solo per le sue straordinarie qualità tecniche. Ma anche per umanità e attaccamento alla maglia.

Tutti pazzi per Osimhen dunque, idolo dei tifosi più grandi e dei tantissimi bambini che sognano di diventare come lui. Un campione dentro e fuori dal campo.