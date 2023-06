Osimhen pubblica una foto con la maglia di Maradona: Tifosi del Napoli pazzi di gioia

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, durante le sue vacanze, si è fatto fotografare con la storica maglia ddello scudetto di Maradona.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano del Napoli, ha recentemente dimostrato il suo profondo legame con il club azzurro in un modo molto speciale. Durante le sue vacanze a Lagos, in Nigeria, Osimhen ha condiviso una serie di foto sui social media in cui indossa la storica maglia Buitoni del Napoli, quella del primo scudetto vinto dal club sotto la guida di Diego Maradona.

La maglia, con il numero 10 sulle spalle, è un omaggio all’icona del calcio argentino che ha portato il Napoli alla vittoria dello scudetto nel 1987. Questo gesto di Osimhen è un tributo toccante a Maradona e un chiaro segno del suo amore per il Napoli. Lo scatto ha fatto impazzire i tifosi del Napoli, con la foto che ha ricevuto numerosi like e commenti.

Nonostante le voci di mercato che circolano attorno a lui, Osimhen continua a dimostrare il suo legame con il club azzurro.

Osimhen, che si trova attualmente a Lagos per dedicarsi ai suoi affetti, ha avuto un incontro speciale che ha voluto condividere con i suoi follower. Questo gesto dimostra ancora una volta la sua dedizione al Napoli e il suo rispetto per la storia del club.

In un mondo del calcio sempre più dominato da interessi economici e trasferimenti multimilionari, è rinfrescante vedere un giocatore come Osimhen che celebra la storia e la tradizione del suo club. Il suo tributo a Maradona e il suo amore per il Napoli sono un esempio di ciò che rende il calcio così speciale: la passione, la storia e il legame tra un giocatore e il suo club.