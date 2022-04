Osimhen e Rrahmani ci sono, Spalletti attende altri due recuperi

Victor Osimhen a Amir Rrahmani saranno disponibili per la sfida Napoli-Fiorentina di domenica alle ore 15, scontato il turno di squalifica. Sicuramente due ottime notizie per Luciano Spalletti, che potrà contare di nuovo sul difensore Kosovaro che è un baluardo della difesa partenopea. Anche se, va sottolineato, anche una volta Juan Jesus non ha fatto rimpiangere i titolari scendendo in campo con l’Atalanta. Il difensore brasiliano è sempre attento e preciso, una intuizione incredibile di Spalletti che lo ha portato al Napoli a titolo gratuito.

Ma i recuperi di Osimhen e Rrahmani non sono gli unici in casa Napoli. Ieri il gruppo si è allenato con allenamento leggero per chi aveva giocato con l’Atalanta. Spalletti spera di poter avere a disposizione per la sfida con la Fiorentina anche Ounas e Meret. Attaccante e portiere sono vicini al recupero, almeno per andare in panchina. Niente da fare, invece, per Petagna e Di Lorenzo che proseguono il lavoro di recupero.

Intanto oggi al Konami Center di Castel Volturno non ci sarà allenamento, una giornata di riposo per tutti, tranne che per Osimhen. Per la felicità di Gazzetta il nigeriano si allenerà senza il gruppo, ma non per punizione. Ma semplicemente perché avendo goduto di qualche giorno di permesso, oggi si allenerà in solitaria per recuperare.