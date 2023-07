Ordine: “Sono caduti in un bel trappolone, ma stanno zitti. Perchè non fanno polemica?”

Il giornalista Franco Ordine, in un editoriale, si è soffermato sulla situazione alquanto ‘delicata’ presente in casa Milan.

Nell’ambito di un editoriale pubblicato su milanews.it, il giornalista sportivo Franco Ordine ha analizzato la situazione delicata che coinvolge il Milan, facendo riferimento alle polemiche scaturite dopo la perdita di alcuni calciatori in favore dei rivali nerazzurri. Secondo Ordine, due risultati risultano evidenti: in primo luogo, dal punto di vista mediatico, il Milan ha subito un duro colpo dopo l’affare Thuram; in secondo luogo, dal punto di vista della comunicazione, emerge chiaramente il deficit del club rossonero, evidenziando che la nuova dirigenza (rappresentata da Furlani-Moncada) è caduta in una trappola tesa da Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, con la complicità di Riso, procuratore di Frattesi e Tonali.

“Sono evidenti due risultati: 1) sul piano mediatico il Milan ha preso il secondo schiaffone dopo Thuram; 2) sul piano della comunicazione il deficit di casa Milan è evidentissimo: è evidente che il nuovo Milan (qui inteso come Furlani-Moncada) sono caduti in un bel trappolone teso da Carnevali, ad del Sassuolo, con la complicità di Riso, il procuratore di Frattesi oltre che di Tonali”.

“Quando c’era la coppia Maldini-Massara, Paolo non parlava con i giornalisti, per carità, mentre l’incombenza era svolta da quel gentiluomo di Massara che non ti davi mai una dritta ma nemmeno una storta! Nel caso Thuram (qualche ora prima fatta trapelare la news che stava per concludersi l’affare per il Milan, ndr) e Frattesi due errori sesquipedali”.

Ordine ha concluso la sua polemica affermando che l’Inter ha pagato Frattesi nel seguente modo: un prestito di 6 milioni di euro quest’anno (somma corrisposta con il trasferimento di Mulattieri), con l’obbligo di riscatto fissato a 27 milioni nella prossima stagione, oltre a 5 milioni di bonus. Il giornalista si chiede come l’Inter, già gravata da debiti, possa permettersi di effettuare questa operazione, mentre il Milan rimane in silenzio di fronte a questa realtà.

“L’Inter paga Frattesi così: quest’anno prestito di 6 milioni (cifra pagata col trasferimento di Mulattieri), con obbligo di riscatto fissato a 27 milioni nella prossima stagione più 5 milioni di bonus: come fa l’Inter, piena di debiti, a fare questa operazione? La risposta è semplice: a debito. Perché il Milan sta zitto dinanzi a questo tipo di realtà? Ecco un altro nodo: il Milan è sempre stato lontano da questo tipo di polemiche. Fanno bene? Secondo me no”.