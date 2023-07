Giroud lancia una vera e propria sfida al Napoli: “Vogliamo la seconda stella”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha espresso le sue ambizioni per la nuova stagione lanciando una sfida al Napoli di Rudi Garcia.

Olivier Giroud punta alto. Il calciatore francese, visibilmente determinato durante un’intervista esclusiva rilasciata a DAZN, parla dei suoi obiettivi e delle ambizioni del Milan per la stagione a venire, proiettandosi verso il campionato e la Champions League, con un’occhiata al traguardo speciale della “seconda stella” per i rossoneri.

“Vogliamo fare la migliore stagione possibile sia in campionato che in Champions League,” ha dichiarato l’attaccante francese. Il suo desiderio più grande sembra essere quello di vedere la squadra rossonera coronarsi con un titolo particolare, la “seconda stella”.

“Sarebbe qualcosa di eccezionale vincere la seconda stella,” ha affermato con entusiasmo Giroud. Il giocatore è evidentemente affamato di successo per la sua nuova squadra e vuole sfidare con queste parole anche i campioni d’Italia del Napoli, guidati nella stagione che sta per iniziare dal nuovo tecnico Rudi Garcia.

Giroud ha poi sottolineato la sua dedizione e la volontà di dare il massimo in campo per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. “Sono qua perché il mio corpo me lo permette e ho lo spirito di competizione che mi permetterà di aiutare la squadra,” ha dichiarato con sicurezza.

Non manca la gioia di ritornare a Milanello e ritrovare i suoi compagni di squadra, inclusi i nuovi arrivi. Il calciatore francese ha manifestato la sua felicità nel rivedere il gruppo, dimostrando un forte spirito di squadra.