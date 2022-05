Olivera: il Napoli non molla, ma Cambiaso stuzzica Giuntoli: ecco perché stuzzica De Laurentiis

Il Napoli cerca un esterno sinistro, con l’addio di Faouzi Ghoulam anche numericamente serve qualcosa sulla fascia mancina. Il destino della fascia sinistra del Napoli è sempre stato controverso, un padrone c’era stato ed era indubbiamente Ghoulam, ma gli infortuni ha derubato i tifosi azzurri di uno dei migliori terzini mancini d’Europa, sicuramente d’Italia. Ecco allora che Giuntoli si è messo alla ricerca di un rinforzo in quel ruolo: Olivera per il Napoli è la prima scelta, ma i 13 milioni di euro (compresi bonus) non bastano più al Getafe. Angel Torres punta a farsi pagare l’intera clausola rescissoria da 20 milioni di euro, e da questo punto di vista De Laurentiis non vuole scendere a compromessi. Anche perché a gennaio scorso l’offerta economica sembrava perfetta, ora le carte in tavola sono cambiate, dato che c’è anche la concorrenza di altri club. Dunque il Napoli pensa anche a Cambiaso e Wijndal per differenziare gli obiettivi.

Calciomercato Napoli: Olivera o Cambiaso

De Laurentiis su Olivera ci è andato cauto, non si è sbilanciato come ha fatto annunciando Kvaratskhelia ed il riscatto di Anguissa. Il club partenopeo attenderà almeno un’altra settimana, anche perché il calciomercato non è ancora cominciato, poi andrà su altri obiettivi. Nell’intenzione del Napoli c’è anche la possibilità di un piccolo rilancio per Olivera. Ma Giuntoli ha già pronta l’alternativa e si chiama Andrea Cambiaso, 22 anni esterno del genoa scivolato in Serie B. Il direttore sportivo del Napoli stravede per Cambiaso e lo porterebbe volentieri in azzurro. Secondo Corriere dello Sport i contatti con il calciatori sono integri dai tempi del Savona e già nel 2021 si era fatto un tentativo per acquistarlo.

De Laurentiis è stuzzicato dall’idea di prendere Cambiaso, anche perché ha un ingaggio nei parametri del club ed un contratto in scadenza nel 2023, che può far abbassare le pretese economiche del club rossoblu.