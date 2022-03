Olivera è del Napoli: cifre e dettagli dell’affare col Getafe

Il Napoli si porta avanti con le trattative di calciomercato e anticipa l’affare Mathias Olivera, affare già chiuso con il Getafe. Il giocatore viene dato da più fonti come un rinforzo del Napoli per la prossima stagione. Anche perché a fine stagione saluterà Faouzi Ghoulam, l’esterno algerino non dà garanzie fisiche e quindi il suo contratto non sarà rinnovato. Aurelio De Laurentiis deve pensare anche a rispettare i nuovi parametri del Financial Fair Play della Uefa, manovra che ancora una volta avvantaggia i club ricchi e non quelli virtuosi.

Bisogna fare scelte oculate, limitare il monte ingaggi o trovare altri investitori. Da questo punto di vista De Laurentiis guarda agli USA, dove ci sono tante società disposte a investire nel club partenopeo.

Calciomercato Napoli: fatta per Olivera

Una ulteriore conferma di Olivera in azzurro è data da Gazzetta dello Sport, che parla di un affare oramai concluso con il Getafe. Vengono svelate anche le cifre di Olivera al Napoli, con i dettagli precisi di bonus e pagamenti. Secondo la rosea Olivera poteva vestire la maglia azzurra già a gennaio, quando Giuntoli ha fatto di tutto per prendere il giocatore. Il presidente del Getafe, però, ha bloccato l’operazione per non indebolire la rosa della sua squadra. Giuntoli però ha trovato l’accordo col giocatore che ha dato il suo via libera al passaggio al Napoli.

La trattativa per Mathias Olivera verrà conclusa ufficialmente a fine campionato, ma le cifre del suo trasferimento sono le seguenti: “Prestito oneroso di circa un milione di euro, seguito da un obbligo di riscatto sugli 11 milioni con una serie di bonus per altri tre milioni. In totale, un’operazione da 15 milioni di euro“. Una cifra importante per il Napoli che in Spagna guarda anche a Januzaj. L’esterno della Real Sociedad si libera a parametro zero ed è gestito da Mino Raiola.