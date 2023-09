La ‘Ø’ Che Vale Oro: Una Lettera ha Impedito le Vendite di Maglie di Hojlund al Manchester United

L’assenza della lettera “Ø” negli store ufficiali impedito al Manchester United di vendere maglie di, Rasmus Hojlund.

Il trasferimento di Rasmus Hojlund al Manchester United è stato uno dei più discussi dell’ultimo mercato estivo. Con un costo di 70 milioni di euro più dieci di bonus, l’acquisto dell’attaccante danese dall’Atalanta ha generato grande entusiasmo tra i tifosi dei Red Devils. Tuttavia, un dettaglio apparentemente minore ha impedito al club di capitalizzare su questa eccitazione: la lettera “Ø” nel cognome di Hojlund.

Un mese senza vendere le maglie di Hojlund perchè manca la Ø

Secondo un articolo del quotidiano inglese The Independent, i negozi ufficiali del Manchester United non avevano in inventario la lettera “Ø”, comune in danese e altre lingue scandinave, per la stampa delle maglie. Di conseguenza, non è stato possibile vendere maglie personalizzate con il nome esatto del nuovo acquisto, causando una perdita di potenziali introiti per il club.

Danni Finanziari

Questo problema di approvvigionamento ha avuto un impatto finanziario sul Manchester United, che avrebbe potuto generare significativi introiti dalla vendita di maglie personalizzate. Ora che le lettere “Ø” sono finalmente disponibili, i tifosi possono acquistare la maglia con il nome corretto, ma il danno è già stato fatto.

Un Inizio di Stagione Sotto Tono

L’entusiasmo per l’arrivo di Hojlund è stato ulteriormente smorzato dall’inizio di stagione non proprio brillante del Manchester United e dello stesso giocatore, che è stato limitato da un infortunio e ha giocato solo 23 minuti nell’ultimo match contro l’Arsenal.