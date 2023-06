Una nuova avventura per Diego Maradona Jr: ecco la squadra che allenerà

Una nuova avventura per Diego Armando Maradona Junior dopo la fine del suo ‘matrimonio’ con il Napoli United.

Diego Maradona Junior si prepara per una nuova avventura ed una nuova panchina, dopo la fine del suo ‘matrimonio’ con il Napoli United. Il figlio del leggendario ex Pibe de Oro, Diego Armando Maradona, sarà il prossimo allenatore del Pompei.

Secondo quanto riportato da SerieD24, l’accordo tra Diego Maradona Junior e il club sembra ormai essere stato siglato con l’ufficialità che verrà resa nota solo al termine della stagione attuale. Tempo fa un indizio era già stato fornito da alcune stories pubblicate dal figlio del leggendario Campione su Instagram e che che lo ritraevano insieme al presidente della squadra, Francesco Mango, il tutto accompagnato da alcune clessidre come emoticon.

Da qui la volontà di ripartire da zero e di rinnovare completamente il progetto del Pompei. La squadra, infatti, era considerata una delle favorite per vincere il campionato o almeno raggiungere gli spareggi promozione. I rossoblù però sono riusciti solo a raggiungere la finale regionale dei play-off, perdendo contro l’SC Ercolanese che si è qualificata per la fase nazionale.